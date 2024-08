Don de sang à Keur Saïb Ndoye: 49 poches de sang collectés pour l'hôpital Saint Jean de Dieu

Rédigé le Samedi 17 Août 2024 à 23:17 | Lu 78 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

En collaboration avec la section communale du parti Pastef ( Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité), les "patriotes" de Keur Saïb Ndoye, commune de Thiès - Nord, se sont mobilisés, samedi 17 août 2024, pour une journée de sang, une activité inter - cellules au poste de santé de ladite localité. Cette démarche des inconditionnels du Président Ousmane Sonko démontre leur esprit de solidarité et d'engagement face aux enjeux de santé publique. Quarante - neuf poches de sang ont été collectées au profit de la banque de sang de l'hôpital Saint Jean de Dieu de Thiès. En effet, les deux responsables des cellules dans cette contrée de la Zone Nord ( commune de Thiès - Nord), Penda Ly née Madame Diawara responsable cellule Pastef Keur Saïb Ndoye ( Medinatoul Khaïry) et Pape Khone Diop responsable cellule Pastef Keur Saïb Ndoye, ont saisi cette occasion pour sensibiliser la population et collecter des poches de sang. S'exprimant en marge de cette cérémonie de don que les patriotes ont été initiés dans sa commune, le nouveau maire de la commune de Thiès - Nord, Mouhamadou Diakhaté a salué la forte mobilisation de la population de Keur Saïb Ndoye. Il s'est réjoui de l'organisation de cette activité citoyenne. Plusieurs citoyens sont également venus répondre à l'appel de l'inter - cellules Pastef pour donner leur sang et sauver des vies. Profitant de cette tribune, les patriotes de la commune de Thiès - Nord ont rappelé leur engagement à matérialiser les Vacances Agricoles Patriotiques ( VAP) lancées par leur leader Ousmane Sonko pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et l'autonomisation des femmes du département de Thiès.