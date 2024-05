Don de matériel par l'armée de l'air à AIBD Assistance Services

À Diass, le service d’assistance et de fret aéroportuaires de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), AIBD Assistance Services (2AS), a reçu vendredi un lot de matériels d’assistance au sol offert par l’armée de l’air sénégalaise, rapporte l’APS.



Cheikh Sarr, directeur général par intérim de l’AIBD Assistance Services (2AS), a déclaré : ‘’Il s’agit d’un lot de matériels que nous avons reçu de l’armée de l’air par le biais de l’AIBD SA, qui est aujourd’hui l’actionnaire majoritaire au niveau de 2AS.’’



Le lot comprend différents équipements d’assistance au sol, notamment des tapis, des passerelles, des porte-chariots et des porte-conteneurs pour le chargement et le déchargement, comme l'a précisé Mamadou Diouf, responsable des activités autour du tarmac.