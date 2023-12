District sanitaire de Thiès: 721 personnes opérées de la cataracte en trois jours

Rédigé le Mardi 12 Décembre 2023 à 12:21 | Rédigé par Malick Sarr Gueye

Le ministère de la Santé et de l'action sociale a initié un camp gratuit de chirurgie de la cataracte durant quatre jours, en partenariat avec l'Ong Koweïtienne Direct Aid Society, une structure qui s'active dans les actions humanitaires, et le district Sanitaire de Thiès. 721 personnes ont été opérées de la cataracte en trois jours, a annoncé Docteur Amadou Mbaye Diouf, médecin - chef du Centre du district sanitaire de Thiès. En effet, il est revenu sur la luminosité des téléphones portables qui font parties des causes de cette pathologie ophtalmologique. Pour sa part, Docteur Moctar Dieng Badiane, médecin ophtalmologiste, par ailleurs coordonnateur du Programme national de promotion de la santé oculaire au ministère de la Santé et de l'action sociale, a abordé le sens de cette campagne qui prend en compte les préoccupations des patients. "Nous sommes à la fin de notre campagne nationale qui vise à aider les patients. Chaque année, nous enregistrons 35000 à 50000 cas de cataracte. Mais, nous prenons en charge seulement 22000 personnes. Les autres patients sont confrontés à des facteurs géographiques, financiers .Ces campagnes nous permettent de prendre en charge beaucoup de patients", avance - t - il. Il poursuit : "Nous attendons à peu près 250 personnes pour atteindre 1000 bénéficiaires en cinq jours". Cette campagne prend fin ce mardi à Thiès. Face à la presse, Dr Badiane n'a pas manqué de souligner les dispositifs à prendre et les plans stratégiques pour mener cette activité. Pour rappel, la cataracte, opacité du cristallin de l'œil, est une maladie ophtalmologique qui touche le plus souvent les personnes âgées, réduisant considérablement leur vue. L'opération consiste à enlever cette lentille opacitée pour la remplacer, la plupart du temps, par une lentille artificielle. La nouvelle technique d'opération au laser, caractérisée par sa rapidité et son nombre réduit d'effet secondaires.