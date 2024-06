Distribution de 35 Moulins Agricoles aux Groupements de Femmes de Kédougou

La ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a remis mercredi 35 moulins agricoles à la fédération régionale des groupements de femmes de Kédougou, située à l'est du pays.



Cette initiative fait partie d'un programme visant à soutenir les collectivités locales et à alléger le travail des femmes vivant dans les zones frontalières.



"Pour la deuxième année consécutive, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA) équipe les groupements de femmes de Kédougou afin de réduire leurs difficultés, en particulier celles des zones transfrontalières", a déclaré la ministre Maïmouna Dièye lors de la cérémonie, en présence de la gouverneure de la région, Mariama Traoré.



Maïmouna Dièye a salué les nombreux investissements du PUMA dans la région de Kédougou et a assuré qu'ils continueront conformément aux orientations du gouvernement du Sénégal. "Ces équipements vont certainement améliorer les conditions de vie des femmes, faciliter leur autonomisation et permettre aux ménages d'accéder à des activités génératrices de revenus, en ligne avec la volonté du chef de l'État de mettre en place quatre projets de transformation systémique visant à corriger les disparités et à promouvoir le développement économique et social du Sénégal", a-t-elle ajouté.



Les infrastructures réalisées par le PUMA, a-t-elle expliqué, "répondent pleinement aux aspirations des populations frontalières, en particulier dans les zones les plus défavorisées et éloignées, pour le développement des infrastructures socio-économiques de base et de sécurité".



Maïmouna Dièye a confirmé que ces investissements seront renforcés conformément aux instructions du chef de l'État du Sénégal afin de rétablir l'équité territoriale et promouvoir le développement économique.



Elle a également annoncé que la région de Kédougou recevra prochainement des ambulances médicalisées pour améliorer les infrastructures des structures de santé publique.