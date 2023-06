Distribution de 1000 Tables-bancs: Diop Sy et l'Association des maires de Tivaouane veulent relever le niveau de l'Education à Tivaouane

Tivaouane, 16 juin - Dans un geste de solidarité et de soutien envers l'éducation, l'Association des Maires de Tivaouane sous la Houlette de Diop Sy, en collaboration avec le Ministère de l'Éducation Nationale, a distribué aujourd'hui mille tables-bancs aux écoles locales. L'événement a été marqué par la présence de l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Tivaouane, Amadou Dia.



Les tables-bancs, gracieusement offertes par le Ministère de l'Éducation Nationale, arrivent à un moment crucial, quelques semaines avant les examens de fin d'année. "Ces tables constituent un véritable soulagement pour cette catégorie de la population qui en avait besoin", a déclaré M. Dia, saluant la contribution du Ministère et de l'Association des Maires.

La répartition des tables-bancs a été effectuée en tenant compte des besoins exprimés par les différentes communes. "Nous avons mille tables-bancs. La répartition a été déjà faite selon les communes, selon également les besoins qui ont été exprimés", a déclaré M. Dia.

L'inspecteur a également tenu à souligner que, bien que le geste soit significatif, il ne s'agit que d'un pas dans la résolution des défis auxquels fait face le système éducatif local. "Il y a des difficultés, certes, mais ces difficultés sont en train d'être prises en charge de façon progressive par nos autorités. L'octroi de tables-bancs en fait partie", a déclaré M. Dia.



Lors de l'événement, l'inspecteur a également exprimé sa gratitude envers le Ministère de l'Éducation Nationale pour sa promesse de construire de nouvelles salles de classe, des murs de clôture, des blocs d'hygiène et administratifs. "Si aujourd'hui nous recevons ces tables-bancs, c'est un véritable soulagement pour nous", a-t-il ajouté.



Neuf communes se partageront les mille tables-bancs, une contribution qui, selon l'inspecteur Dia, représente "un bon en avant". Il a tenu à souligner que les communes ne se reposent pas uniquement sur l'aide du ministère. "Nous sommes également en train de confectionner des tables. Nous n'attendons pas tout du ministre", a-t-il déclaré.





Au nom de tous les maires de Tivaouane, l'inspecteur Dia a exprimé sa gratitude envers le Ministère de l'Éducation Nationale. "Nous disons merci, merci, merci", a-t-il conclu, ajoutant que "qui ne maîtrise pas l'éducation ne peut pas maîtriser son développement".