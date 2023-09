Dissolution du parti pastef: Macky Sall donne les raisons

Le Président de la République, Macky Sall s’est prononcé sur la dissolution du parti Pastef. Selon le chef suprême des armées, cette formation politique est sorti du cadre de la loi. « Ce parti est dissous pour la bonne et simple raison que les partis ont des obligations. Un parti politique qui bénéficie de la loi ne peut pas appeler à l’insurrection à longueur de journée, ne peut pas poser des actes qui sont répréhensibles et qui sont condamnés par les lois, c’est très clair. La loi est très claire : quand un parti sort de son droit, il est dissous », a déclaré Macky Sall. Revenant sur l'histoire politique du Sénégal , Macky Sall pense que « ce n’est pas la première fois qu’un parti est dissous au Sénégal. Ensuite, il y a les voies de recours. D’ailleurs, je pense qu’ils sont allés à la Cour suprême. C’est ça, un État de droit. En France aussi, on dissout des organisations. Comment voulez-vous qu’on accepte qu’un parti appelle tous les jours à la destruction de l’État et du pays ? Nous n’avons fait qu’appliquer la loi, dans toute sa rigueur », a dit le Président de la République.