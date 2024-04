Discours du Pr. Diomaye lors du séminaire gouvernemental : Les directives données aux ministres

Lors d'un séminaire gouvernemental, le président Diomaye a rappelé à ses ministres l'ampleur des attentes des populations et la promesse d'une rupture, signifiant une transformation systémique en profondeur.



Il a souligné que cette rupture devait débuter par une réforme de la méthode de travail au sein de l'exécutif et plus particulièrement au sein du gouvernement. Ainsi, la séance de ce samedi visait à doter les ministres des connaissances fondamentales et des outils nécessaires pour une gestion efficace de leurs départements.



Le président a insisté sur l'importance pour les ministres d'incarner des valeurs telles que le sens de l'honneur, la disponibilité, l'humilité et la compétence, lors de cette réunion qui s'est tenue à la salle des banquets."