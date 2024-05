Diplomatie africaine : Bassirou Diomaye Faye prévoit des visites à Bamako et à Ouagadougou

Dans le cadre de ses initiatives diplomatiques en Afrique de l'Ouest, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, prévoit de se rendre demain, jeudi 30 mai, au Mali et au Burkina Faso", précise une source officielle.



Ces visites sont axées sur le renforcement des liens historiques, de la coopération et de la solidarité entre les nations voisines.



Depuis son accession à la présidence en avril dernier, Bassirou Diomaye Faye a priorisé les échanges avec les pays voisins du Sénégal et de la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest). Ses premières visites à l'étranger comprenaient la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, le Cap-Vert, le Nigeria et le Ghana.