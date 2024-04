Diop, maire de Thiès, félicite le nouveau gouvernement sénégalais pour son engagement envers le changement et la souveraineté

J'adresse mes vives félicitations au Premier Ministre Ousmane Sonko et à tous les membres du nouveau gouvernement.



Cette nouvelle équipe sous le magistère du Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, porte les espoirs de changement et de rupture de notre peuple.



Dans cette voie de construction d'un Sénégal Nouveau, les nouvelles autorités du pays pourront toujours compter sur notre soutien sans faille et nos ardentes prières pour l'avènement d' un Sénégal Souverain.



Puisse Dieu accorder au nouveau gouvernement la force et la clairvoyance de conduire la Pirogue du Vieux Sénégal vers l'océan de la prospérité et de la dignité !



Babacar Diop, maire de la Ville de Thiès, président du parti Fds-Les Guelwaars