Diminution du Nombre de Candidats aux Examens du CFEE et d'Entrée en Sixième à Kaolack

Le nombre de candidats inscrits aux examens du certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et d’entrée en sixième a diminué dans l’académie de Kaolack, passant de 21 221 en 2023 à 20 127 en 2024, soit une baisse de 1 094 élèves.



En 2023, la région comptait 21 221 candidats inscrits aux examens du CFEE et d’entrée en sixième, dont 12 229 filles, représentant 57,62 % des effectifs totaux, selon des sources académiques.



Pour l’année 2024, 20 127 candidats répartis dans 146 centres d’examen participeront aux épreuves, a déclaré Siaka Goudiaby, inspecteur d’académie de Kaolack, à l’APS.



M. Goudiaby a assuré que toutes les mesures pratiques pour une bonne organisation des examens ont été discutées par les acteurs de l’école.



Les inspections départementales de l’éducation et de la formation (IEF), en collaboration avec les préfets, les présidents des comités de gestion des écoles (CGE), les associations de parents d’élèves (APE), les directeurs d’écoles et autres responsables d’établissements, ont tenu des réunions préparatoires depuis la session du Comité régional de développement (CRD) en avril dernier, axée sur les préparatifs des examens scolaires.



Les examens du CFEE et de l’entrée en sixième se dérouleront les mardi 25 et mercredi 26 juin 2024.



