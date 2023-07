Diawly Family : Une Symphonie Familiale Vibrante Résonnant depuis Thiès à la Scène Musicale Internationale

Diawly Family est une formation musicale de renom fondée en 2020, originaire de Thiès, une ville au Sénégal. La passion pour la musique de Macoumba Diaw, le fondateur du groupe, est à l'origine de leur parcours impressionnant et leur reconnaissance croissante sur la scène musicale locale et internationale.



Macoumba Diaw, né et élevé dans le quartier Som à Thiès, a commencé à développer son amour pour la musique à un très jeune âge. Autodidacte, il a appris à jouer de la batterie en utilisant des caisses en carton. Sa détermination et son talent lui ont permis de rejoindre le groupe de Mbalakh, Téranga, un groupe célèbre de la région, créé par Seyelatyr et Ass Mbaye. Macoumba est devenu le batteur principal du groupe, et a eu l'opportunité de jouer aux côtés d'artistes établis tels qu'Ibrahima Mbaye, Fatou Laobé, Secka ...De par son sérieux et sa détermination il est devenu le Président de AMRT, l'Association des Musiciens de La Région de Thiès.



En parallèle, il assistait régulièrement aux répétitions du groupe Waflash, dont l'un des membres vivait dans son quartier. Cet environnement musical lui a permis d'élargir ses horizons artistiques et de renforcer sa passion pour la musique. Inspiré par ces expériences, Macoumba a créé une salle de répétition à son domicile, qui est devenue le berceau du groupe Diawly Family.



Diawly A, le petit frère de Macoumba, a également joué un rôle important dans la formation du groupe. En tant que rappeur prometteur du groupe Kourel Gui de Thiès, Diawly A a exploré d'autres facettes de la musique lorsqu'il est parti pour Dakar. Là, il s'est immergé dans la musique et a appris à jouer de la guitare. Il a également reçu des récompenses pour sa contribution à la lutte contre le paludisme et a participé à des singles en soutien à l'équipe nationale de football, en collaboration avec des artistes comme Djiby Guissé. Il est actuellement le Lead Vocal du Groupe.



En 2020, Diawly A a rejoint la Diawly Family. Macoumba a également introduit ses deux fils jumeaux, Omar et Baba, à la musique dès leur plus jeune âge. Omar a montré un talent naturel pour la basse, tandis que Baba a excellé au clavier. Le plus jeune membre de la famille, Badara Diaw, âgé de seulement 5 ans aujoud'hui, a commencé à apprendre la batterie avec son père.