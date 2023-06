Dialogue national: Les conclusions remises au Chef de l'Etat, aujourd'hui

Les membres de la Commission politique vont remettre aujourd'hui, au Chef de l' Etat les concluions de leurs travaux. Les partis prenantes de la Commission politique ont retenu 12 points d'accord, 4 désaccords et fait deux déclarations fortes, selon Le Soleil.



Les points des accords sont : le parrainage citoyen ( un pourcentage de 0,6% à 0, 8% du fichier général des électeurs) ou le parrainage des élus (8% des députés correspondant à 13 parlementaires pour l'actuelle législature, l'accord sur le parrainage des chefs d'exécutif territoriaux correspondant à 120 maires et présidents de conseil départemental présentement) ;la caution qui ne doit pas excéder 30 millions de F cfa; la modification de l'article L. 28 - 3 du Code électoral visant à rétablir dans leurs droits les personnes frappées d'incapacité électorale.



Pour rappel, le Dialogue national a été lancé, le 31 mai dernier, par le Chef de l'Etat, Macky Sall, et la coordination des travaux a été confiée à Moustapha Niasse. Le Président Macky Sall se prononcera sur les travaux de la Commission politique, ce dimanche 25 juin .