Déthié Fall s'engage à résoudre les préoccupations historiques de Touba : crise de l'eau, inondations et chômage

Après sa campagne à Bambey, le leader de la coalition Déthié2024 poursuit son périple dans le Baol. Lors de sa visite dans le département de Mbacké, Déthié Fall a été accueilli en héros et a présenté les grandes lignes de son programme présidentiel, mettant l'accent sur les défis majeurs de la ville sainte de Touba. Il a promis des solutions concrètes, notamment en matière de résolution de la crise de l'eau avec l'accès au lac de Guiers, ainsi que sur les problèmes d'inondations persistants.



Outre ces enjeux locaux, le leader du PRP aborde également les préoccupations nationales telles que le chômage endémique, les lacunes dans le système de santé et la précarité du secteur informel. Il souligne l'importance pour le Sénégal de jouer un rôle majeur dans la sous-région en exploitant pleinement ses ressources et en capitalisant sur ses potentialités.



Déthié Fall prône également la transparence dans la gestion des ressources naturelles du pays, notamment le pétrole, le gaz et le zircon. Il insiste sur la nécessité d'une gouvernance responsable et équitable de ces richesses nationales, mettant en avant la lutte contre la corruption et la mise en place de mécanismes de contrôle rigoureux pour un développement durable et équitable pour tous.