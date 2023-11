Détermination et Unité : Mbaye Dione Pilote le Grand Rassemblement de l'AFP à Thiès

THIÈS, Sénégal – Le samedi 04 novembre 2023 restera gravé dans les annales de l'Alliance des Forces de Progrès (AFP) comme le jour où la Coordination régionale de Thiès a renforcé les fondations d'une politique progressiste ambitieuse. Sous la présidence éclairée de M. Mbaye Dione, Secrétaire Général et maire de Ngoudiane, la réunion élargie a vu la convergence des délégués des quatre départements de la région et des figures de proue du parti venus des six régions du Sénégal.



Au cœur de cette assemblée, deux points cruciaux : la vie du parti et la situation politique nationale. L'AFP, fidèle à ses principes démocratiques, a engagé un dialogue franc et ouvert, aboutissant à des orientations stratégiques unanimement adoptées pour orienter les actions à court et moyen terme.



L'engagement militant et l'animation politique ont été salués, encourageant une montée en puissance des femmes et des jeunes. L'exhortation à renforcer la vigilance et la résilience souligne la détermination de l'AFP à éviter les pièges de la division, préférant une patience stratégique à l’ardeur des ambitions précipitées.



Le succès de l'opération de distribution des cartes de membre et l'impératif d'épuiser les stocks témoignent d'une volonté de massification et de réorganisation, éléments jugés cruciaux dans l'optique des prochaines échéances électorales. La Coordination régionale de l'AFP de Thiès interpelle la Direction Nationale pour plus de responsabilités, réaffirmant leur engagement indéfectible pour hisser le parti au pinacle de ses missions.



La préparation à l'élection présidentielle imminent est un signal clair d'une stratégie méthodique et d'un engagement dans la dynamique de la Coalition Benno Bokk Yakaar. La reconnaissance de la nécessité d'une union des forces patriotiques reflète une maturité politique et une vision inclusive, particulièrement pertinente depuis 2012.



L'adhésion sans faille au candidat Amadou BA et les félicitations adressées à M. Moustapha Niasse pour son rôle décisif dans l’orientation de la Coalition Benno Bokk Yakaar témoignent de l'unité de vision et d'action qui prévaut au sein du parti.



La réunion a été un franc succès, marquant à la fois un renouvellement de l'engagement politique et une célébration de la solidarité partisane. L'appel à la mobilisation générale pour une victoire éclatante d’Amadou BA en 2024 est un rappel éloquent que l'AFP, porté par ses valeurs et ses principes, reste un acteur majeur et incontournable sur l'échiquier politique sénégalais.