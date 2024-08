Destruction de 701 Tonnes de Produits Alimentaires Impropres à la Consommation au Sénégal

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a assisté lundi à la destruction de 701 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation. Ces produits, d'une valeur de 612 millions de francs CFA, ont été retirés des circuits de distribution, selon l'APS.

L'incinération a eu lieu à la SONAGED de Gandigal (Mbour, Ouest), en présence de l'adjoint au préfet Amadou Ka et de plusieurs représentants des services publics.

Serigne Guèye Diop a souligné que la destruction de ces chargements, provenant de vingt camions de Dakar, Thiès et Mbour, "révèle la priorité de l'État sénégalais d'assister les consommateurs."

L'officiel a précisé que cette mesure concerne "les produits dont la date de péremption est dépassée, ceux ayant des problèmes de qualité, et ceux non conformes aux normes du Sénégal."

L'opération vise à "empêcher tout citoyen d'accéder à ces produits", a-t-il affirmé.

De plus, M. Diop a annoncé le recrutement prochain de "mille volontaires pour soutenir [ses] services."

Ces volontaires "aideront à signaler les déviations de prix et les produits non conformes", a-t-il ajouté.

Enfin, M. Diop a encouragé la population à "signaler tout produit de mauvaise qualité, périmé ou non conforme."