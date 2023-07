Dernière minute: L'internet des données mobiles encore suspendu

Le ministère de la communication a décidé ce lundi de suspendre temporairement l’Internet des données mobiles. L’autorité justifie cette mesure par « le contexte de troubles à l’ordre public marqué par la diffusion de messages haineux et subversifs ».En effet, il a évoqué le motif de trouble à l'ordre public.



En plus, le ministère de la Communication a informé le public "qu'en raison de la diffusion de messages haineux et subversifs relayés sur les réseaux sociaux dans un contexte de menace de trouble à l'ordre public, l'internet des données mobiles est suspendu temporairement sur certaines plages horaires à partir de 31 juillet 2023", informe le communiqué.