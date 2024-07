Dernière Minute : Le Président Bassirou Diomaye Faye s'Adresse à la Presse ce Samedi

Ce samedi 13 juillet 2024, le Président Bassirou Diomaye Faye tiendra une conférence de presse au palais présidentiel, marquant ses cent premiers jours au pouvoir. Cette occasion lui permettra de répondre aux questions des journalistes et de communiquer directement avec la population sur les progrès réalisés et les perspectives futures, rapporte Pape Alé Niang.



Les sujets principaux incluront la transparence gouvernementale, les mesures de réduction des prix des produits de première nécessité, les initiatives anti-corruption et les missions d’audit en cours, selon les informations publiées sur la page Facebook de la source.



Bien que l’horaire précis ne soit pas encore confirmé, la rencontre pourrait avoir lieu entre 16h et 18h.



senego