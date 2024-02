Département de Tivavone : un voleur de mouton tué lors d’un violent affrontement

Un affrontement entre un trio de voleurs de bétail et les habitants du village de Diama dans l’arrondissement de Niakhène (Département de Tivaouane) a fait un mort et deux blessés. L'incident a eu lieu dans la soirée du mardi 13 au mercredi 14 février 2024, vers 01 heure du matin renseigne une source. Trois malfaiteurs se sont introduits nuitamment au domicile du sieur Assane Niang, né en 1968, à Diama-Niakhène, fils de Modou et de Penda Ndour, polygame et père de 15 enfants, cultivateur de son état. Les intrus ont blessé Assane Niang à la tête avec un bâton. Ils ont emporté ses 25 moutons avant de se fondre dans la nature. Informés du vol, les populations se sont lancées à la poursuite des voleurs jusque dans la brousse. Un violent affrontement a éclaté entre eux. Cette intervention a permis aux habitants de Diama de récupérer les moutons. Malheureusement, l'un des voleurs répondant au nom d’Omar Sow, né le 15 octobre 1986, à Dékheulé a perdu la vie . Ensuite, deux blessés ont été constatés parmi les populations du village. Les éléments de la Brigade de gendarmerie de Pekesse se sont transportés sur les lieux vers 01 heure 15 minutes après avoir été alertés. Ils étaient accompagnés par l'infirmière chef de poste de Niakhène pour constater les faits. «Le corps sans vie de la victime a été déposé à la morgue du district sanitaire de Mékhé» renseigne la même source Une enquête a été ouverte.