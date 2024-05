Démantèlement d'un réseau de trafic d'hydrocarbures à Dahra Djoloff : Quatre individus présentés au parquet

La gendarmerie de Dahra, localisée dans le département de Linguère, région de Louga, a mis fin à une opération de trafic illicite d’hydrocarbures, confisquant 75 bidons de 20 litres de gasoil.



Le présumé chef de ce réseau, un individu anciennement émigré, s'appuyait sur la collaboration des pompistes B. T et M. D pour obtenir des factures falsifiées, facilitant ainsi le transport de la marchandise sans éveiller les soupçons des autorités sur les voies et chemins de Djoloff.



Averties de cette activité illicite, les forces de l'ordre ont lancé une descente surprise dans une résidence appartenant à l'individu présumé chef, située dans le quartier Sara. Elles ont mis la main sur 75 bidons de 20 litres de gasoil entreposés dans diverses pièces, prêts à être distribués dans d'autres zones du Djoloff, notamment sur les marchés hebdomadaires.



L'enquête a mené à l'arrestation des deux pompistes impliqués dans la délivrance des fausses factures, prétendant que l'individu en question avait acheté cette quantité de gasoil dans les stations Total et Ola.



L'origine précise de cette importante quantité de carburant demeure encore inconnue, soulevant diverses interrogations.



Les bidons de gasoil ont été saisis et stockés dans les locaux de la brigade de gendarmerie, en attendant les conclusions de l'enquête.



Les deux pompistes, l'ancien émigré et son chauffeur, ont été présentés ce mardi matin au parquet de Louga pour trafic illicite d’hydrocarbures portant sur 1500 litres de gasoil, association de malfaiteurs, falsification de documents privés et mise en danger d'autrui.