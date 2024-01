Déguerpissement au marché Sahm de Thiès: Des commerçants lancent un cri de cœur

Rédigé le Lundi 22 Janvier 2024 à 10:07 | Lu 70 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Des commerçants du marché Sahm de la capitale du rail ont été déguerpis de leur lieu de travail pendant dix jours. En effet, ces derniers regroupés autour d'un collectif dénommé "And Boolo" ont lancé un cri de cœur face à cette situation qu'ils jugent alarmante. Pour eux, ils sont loin de la route alors qu' à l'intérieur du marché ils ont constaté d'autres qui occupent les trottoirs et les routes qui mènent vers des axes empruntés souvent par les riverains. Très remontés, ces commerçants se sont regroupés devant leur lieu de travail, Samedi 20 janvier 2024, pour protester contre ce délogement. Pour parer à toutes les éventualités, ils demandent les autorités administratives et locales pour leur trouver un site de recasement.