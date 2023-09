Défaite du Sénégal face aux Algériens : Les Thiessois réagissent

Le Sénégal a perdu (0-1) le match amical qui l’a opposé ce mardi 12 septembre au stade Abdoulaye Wade à l’Algérie. Ces retrouvailles entre les deux derniers champions d’Afrique étaient pour les Lions une occasion de revanche de la finale de 2019 et en même temps d’affiner un peu plus le groupe en vue des éliminatoires de la Coupe du monde qui se profilent et de la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Mais les coéquipiers de Sadio Mané n’ont pas eu la clé de la solution face à l’équation technique et tactique des Fennecs. En ce lendemain de matchs , les Thiessois donnent leurs points de vue et démontrent les erreurs à éviter pour les prochaines matchs à venir.