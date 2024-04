Défaite du PSG contre le Barça au Parc des Princes en quarts de finale aller de la Ligue des champions

Critiqué pour son arrogance avant le match, notamment après avoir affirmé incarner davantage l'ADN du Barça que Xavi Hernandez, Luis Enrique a peut-être remporté cette bataille sémantique, car le PSG a semblé adopter par moments le style de jeu catalan au Parc des Princes. Cependant, les choix tactiques de l'entraîneur parisien se sont révélés inefficaces face à son ancienne équipe, avec une défense défaillante et des lacunes évidentes.



Malgré une domination initiale du PSG pendant vingt minutes (6 tirs à 0), l'équipe a montré des signes de faiblesse en défense. Bien que Nuno Mendes ait sauvé une tête de Robert Lewandowski (21e), les Parisiens ont concédé le premier but lorsque Raphinha a exploité une faille dans leur défense (37e).



Conscient des difficultés de son équipe, Luis Enrique a réagi en effectuant des changements tactiques à la mi-temps, ce qui a rapidement changé le cours du match. Ousmane Dembélé a marqué (48e) et Vitinha a doublé la mise (51e), redonnant espoir aux supporters parisiens. Cependant, le Barça est revenu avec un superbe but de Raphinha (62e) et a finalement remporté le match avec un but d'Andreas Christensen (77e).



La défense parisienne a montré des signes de vulnérabilité tout au long du match, mettant en doute les chances du PSG de se qualifier pour les demi-finales.