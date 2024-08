Découverte d'un diamant de 2 492 carats au Botswana : le deuxième plus gros jamais trouvé au monde

Un diamant brut de 2 492 carats a été découvert dans la mine de Karowe au Botswana par la compagnie minière australienne Lucara Diamond Corp. Cette pierre précieuse, d'environ un demi-kilo, est le deuxième plus gros diamant jamais trouvé au monde, se classant juste derrière le célèbre diamant Cullinan de 3 100 carats, dont les plus gros fragments sont sertis dans les joyaux de la couronne britannique.

La découverte de ce diamant a été possible grâce à une technologie de pointe installée en 2017, conçue pour détecter et préserver les gros diamants de grande valeur. Selon des sources proches de Lucara, la pierre pourrait valoir plus de 40 millions de dollars, soit plus de 23 milliards de francs CFA.

Cette découverte exceptionnelle confirme la place du Botswana en tant que l’un des plus grands producteurs de diamants au monde. Les diamants représentent une part essentielle de l'économie du pays, constituant 30 % de son PIB et 80 % de ses exportations.