Découverte Tragique : Un Enfant de 14 Ans Retrouvé Noyé à Touba

Un événement tragique a secoué la communauté de Darou Rahmane à Touba ce jeudi, où le corps d’un enfant mort noyé a été découvert dans le bassin de rétention des eaux pluviales, selon les témoignages recueillis par l’APS.



Des témoins ont relaté que le corps de l'enfant, un élève coranique de quatorze ans connu sous le terme de ‘’talibé’’, a été retrouvé par une équipe de sapeurs-pompiers après avoir été signalé disparu vers midi. Les plongeurs, déployés rapidement sur les lieux, ont retrouvé le corps après des minutes de recherche intensive et l'ont ramené à la surface.



Le corps a ensuite été transporté à l’hôpital de Touba pour les procédures légales nécessaires. À ce stade, l'identité de l’enfant et les circonstances exactes de sa noyade restent inconnues, les sapeurs-pompiers présents n'ayant pas fait de déclaration officielle sur l’incident.



La brigade spéciale de la gendarmerie de Touba a ouvert une enquête pour élucider les causes de cette tragédie.