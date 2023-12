Décoration de la ville de Thiès: Dr Babacar Diop change le visage de la Promenade des Thiessois

Rédigé le Samedi 30 Décembre 2023 à 15:59 | Lu 81 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

A l'approche des fêtes de fin d'année, le maire de la ville de Thiès, Docteur Babacar Diop a procédé à l'inauguration, jeudi soir, du projet de réhabilitation du jet d'eau de la Promenade des Thiessois. Ce projet est inscrit dans le cadre du concept "I Love Thiès". "Le jet d'eau est réhabilité pour remplir les normes internationales et qui change le visage véritablement de la Promenade des Thiessois", a dit le premier magistrat de la ville de Thiès. Toujours dans l'embellissement du cadre de vie, M. Diop a annoncé le lancement , dans le courant du mois de janvier, du projet de réhabilitation du jardin public de Mickey Land". "Le plan et l'argent sont déjà disponibles", a - t - il ajouté. Parlant des marchands ambulants déguerpis de la Promenade et ses alentours, le philosophe reste ferme. "La Promenade des Thiessois n'est pas un marché". Mais, il compte les recevoir pour trouver une issue heureuse par rapport à leurs préoccupations. Parlant de l'expertise locale, M. Diop a dit faire confiance aux jeunes et entrepreneurs Thiessois dans les recrutements et les projets. "S'il y a quelque chose qui caractérise les Thiessois, c'est leur fierté d'appartenir à cette grande ville. Dans tous les domaines, ils veulent contribuer au développement de la ville". Pour rappel, les habitants de Thiès sont attirés par la décoration lumineuse de cet endroit très prisé. Ils se promènent pendant la nuit et prennent des photos sur ce décor qui annonce d'un moment à l'autre la fête de Saint Sylvestre.