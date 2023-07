Déclaré non coupable des accusations de viols et de tentatives de viols par le jury de Chester,Benjamin Mendy reprend le ballon...

La date du 14 juillet 2023 restera à jamais gravé dans la mémoire de Benjamin Mendy (29 ans). C'est le jour où footballeur a été déclaré non coupable des accusations de viols et de tentatives de viols par le jury de Chester. Cette affaire avait débuté en 2021 alors que Benjamin Mendy évoluait à Manchester City. Déclaré libre et désormais innocent aux yeux de la justice, l’arrière-gauche a fondu en larmes et remercié Dieu lorsque le verdict a été annoncé disant Alhamdoulilah. Désormais, le joueur va reprendre une vie « normale », même si beaucoup de tort a été causé, comme l’a souligné Memphis Depay. D’ailleurs, The Sun a suivi les premiers pas de Benjamin Mendy durant le week-end. Après avoir fait la fête avec des proches, il a rejoué au football dimanche au complexe Pitts dans le quartier d’Ardwick à Manchester. Le Français, vêtu de la tenue des Skyblues, a demandé à des inconnus s’il pouvait se joindre à eux. Ils ont accepté, à la fois surpris et heureux de pouvoir jouer avec lui. «