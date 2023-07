Déclaré non coupable de viol , Benjamin Mendy trouve un accord avec FC Lorient

Après avoir été déclaré non coupable de viols la semaine dernière,le footballeur Benjamin Mendy va retrouver regagner le terrain . En effet, le joueur a trouvé un accord avec le FC Lorient pour une durée de deux ans, a annoncé le club via un communiqué sur son site officiel. Une bonne nouvelle pour le joueur qui va ainsi relancer sa carrière à 29 ans. Voici le communiqué de FC Lorient Le FC Lorient est heureux de vous annoncer aujourd’hui la signature pour deux saisons du latéral gauche international français Benjamin Mendy (29 ans). Après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale, Benjamin Mendy, champion du monde 2018, quadruple vainqueur de la Premier League sous les couleurs de Manchester City et champion de France de Ligue 1 avec Monaco notamment, vient renforcer l’effectif lorientais pour cette nouvelle saison. Le natif de Longjumeau, qui portera le numéro 5 chez les Merlus, fera ses premiers pas à l’Espace FCL aujourd’hui. Bienvenue Benjamin !