Déclaration de candidats au sein de l'Apr: Maodo Malick Mbaye déplore la démarche de certains membres du Secrétariat exécutif national

Le président de la République, Macky Sall n'a pas encore dévoilé le nom tant attendu du candidat destiné à conduire la liste de Benno Bokk Yakaar ( Bby) pour la présidentielle de 2024. Depuis que le Président a déclaré de ne pas se présenter à un troisième mandat.

Onze candidats se sont déclarés pour la succession du responsable de l'Alliance pour la République, Macky Sall. Sur ce, avec certaines querelles de positionnement au sein de l'Alliance pour la République, Maodo Malick Mbaye s'est prononcé. Face à la presse, il déplore la démarche des membres du Secrétariat exécutif national de ledit parti politique.



Pour lui, "l'urgence à Bby, c'est d'orienter les énergies vers la mobilisation et non des guerres de positionnement des candidats à la candidature". En outre, le responsable de la mouvance présidentielle dans la cité du Rail est revenu sur le parrainage et son nouveau système organisationnel pour une élection libre et transparente.



Pour rappel, le directeur général de l'Agence nationale de la maison de l'outil ( ANAMO), a convoqué plus de cinquante ( 50) antennes afin de remobiliser ses troupes et renforcer encore la dynamique des militants du parti au pouvoir dans le cadre de la massification pour assurer une victoire éclatante à leur futur candidat au soir du 25 février 2024.