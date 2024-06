Déclaration de Politique Générale : BBY Exige du Premier Ministre de Respecter la Constitution

Vendredi, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar (BBY), a rappelé que le Premier ministre Ousmane Sonko est tenu, selon l'article 55 de la Constitution, de présenter sa Déclaration de politique générale (DPG) devant les députés. Cette demande survient près de trois mois après sa nomination, alors que des voix de l'opposition réclament cette présentation.



Cependant, le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi (YAW), auquel appartient Sonko, affirme que le Premier ministre ne peut pas présenter sa DPG en raison d'une incohérence dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Une modification de 2019 a en effet supprimé les références à la déclaration de politique générale et à la motion de censure.



Guy Marius Sagna, un député influent du parti au pouvoir, a soutenu que le Premier ministre ne devrait pas présenter sa DPG tant que les dispositions concernant le poste de Premier ministre ne seront pas réintégrées dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.



Ousmane Sonko a répondu qu'il est prêt à faire sa DPG dès que les articles 97, 98 et 99 et les chapitres 22, 23 et 24 seront rétablis. Si cela n'est pas fait d'ici le 15 juillet 2024, il a annoncé qu'il présenterait sa DPG devant une assemblée composée du peuple sénégalais, de partenaires internationaux, et d'un jury d'universitaires et d'acteurs citoyens apolitiques.



Lors d'un point de presse, Abdou Mbow, député de BBY, a critiqué les membres de YAW, les accusant de violer le principe de séparation des pouvoirs en suggérant que le Premier ministre ne respecte pas son obligation constitutionnelle. Il a insisté sur l'importance de la DPG, qui permet au chef du gouvernement de présenter son programme et ses priorités à l'Assemblée nationale.



Mbow a également rappelé que les mêmes députés de YAW avaient utilisé le règlement intérieur pour introduire une motion de censure contre l'ancien Premier ministre Amadou Ba, montrant ainsi que les arguments actuels de YAW sont fallacieux.



Le groupe parlementaire BBY appelle le Président de l'Assemblée nationale à clarifier la situation avec le pouvoir exécutif pour fixer la date de la DPG. Abdou Mbow a aussi annoncé que BBY réfléchit à des réformes pour supprimer les articles permettant au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale, afin de renforcer la séparation des pouvoirs.