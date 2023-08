Déclaration de Massamba Diop RV sur les Problèmes Fonciers à la Commune de Thiès Nord

La Population Affectée



Selon Massamba Diop, la population de Thiès Nord n'est pas pleinement informée de ce qui se passe actuellement à la mairie. Des attributions de 10 hectares ont été faites, et il est alarmant de constater que ces attributions ont été faites au détriment de la population. Ces terres auraient pu servir à d'autres projets bénéfiques pour la communauté.



Le Projet Agricole



Il a été mentionné que 13 attributions ont été faites pour 12 personnes, toutes sous le prétexte de projets agricoles. Massamba Diop demande des éclaircissements sur ces attributions, en particulier sur leur origine et leur finalité. Il est essentiel que la population soit informée et que les conseils municipaux fournissent des explications.



Les Conseils Municipaux



Diop a également soulevé des préoccupations concernant les conseils municipaux, en particulier le dernier conseil municipal qui a eu lieu le 15 juillet 203. Il a été suggéré que ce conseil n'était pas légitime en raison de problèmes de parité.



Appel à l'Action



Massamba Diop RV appelle les journalistes, la société civile, les mouvements politiques et citoyens à s'informer et à dénoncer les irrégularités. Il est crucial que la population soit informée et que des mesures soient prises pour protéger les intérêts de la communauté