Décès de Alpha Yero Tounkara:“Les Forces de défense et de sécurité ne sont pas intervenues dans le Campus universitaire où le décès est survenu pour y maintenir l’ordre” ministère de l'intérieur

Le ministère de l’Intérieur nie l’implication des forces de l’ordre dans le décès de Alpha Yéro Tounkara à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, lors des manifestations contre le report de la présidentielle de ce vendredi. “Les Forces de défense et de sécurité ne sont pas intervenues dans le Campus universitaire où le décès est survenu pour y maintenir l’ordre”, lit-on dans un communiqué du ministère, publié ce 10 février. Le Procureur de la République a annoncé hier, vendredi l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes et les circonstances de la mort.