Décès à Gandiaye du célèbre tambour-major, Babou Ngom

Ce matin à Gandiaye, située dans la région de Kaolack, le célèbre tambour-major Babou Ngom s'est éteint après une longue maladie, selon les informations recueillies auprès d'un notable de la commune et d'autres sources fiables.



Sa disparition laisse un vide immense dans la culture sénégalaise, ainsi que dans l'univers de la lutte, où il était reconnu comme un talentueux joueur de tam-tam. Babou Ngom a marqué de manière inoubliable les arènes sénégalaises.



Il était reconnu non seulement pour son talent exceptionnel, mais aussi pour ses grandes qualités humaines et sa vertu.