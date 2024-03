Début des Jeux africains Accra-2024 : Les Lionceaux du football entament leur parcours contre le Soudan du Sud

Ce jeudi à Accra, au Ghana, l'équipe nationale de football des moins de 20 ans affronte le Soudan du Sud à 17 heures. Ce match marque le début du tournoi de football des Jeux africains et revêt une grande importance dans la course aux médailles.



En tant que champions d'Afrique U20 en titre, le Sénégal est très attendu lors de ces Jeux africains. Les joueurs entraînés par Serigne Saliou Dia devront se montrer à la hauteur pour bien commencer la compétition.



Le Sénégal partage le groupe avec la Tunisie, l'Ouganda, le Nigeria et le Soudan du Sud, leur adversaire du jour.