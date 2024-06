Darou Khoudoss: Deux Chinois et un Sénégalais, placés sous mandat de dépôt

Deux Chinois et leur interprète Sénégalais du nom de I.S. Traoré, les trois présumés coupables ont été placés sous mandat de dépôt ce mercredi 12 juin.



Ils sont poursuivis pour les faits de coups et blessures, vol et complicité de vol sur un chauffeur Sénégalais en service dans cette entreprise de carrière à béton dénommée DUYAN, dans la commune de Darou Khoudoss, dans le département de Tivaouane.



Cette affaire sera jugée le 26 janvier prochain. Pour rappel, les trois présumés coupables ont été identifiés dans une vidéo qui est devenue virale sur le net. Trois hommes dont un Sénégalais ont attaqué Ibrahima Fall en le plaquant au sol.



Parmi les trois, il y a un assaillant qui a posé son genou sur le cou de la victime pour récupérer la somme de 130 000 F CFA qu'il aurait encaissé pour le paiement de la fin du mois. Il refusait de signer la fiche de paie.



Subitement, les trois l'ont violemment attaqués.