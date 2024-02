Daouda Thiandoum, Chef de Service régional de l'Aménagement du Territoire de la région de Thiès "L'aménagement du territoire cherche à gérer de manière rationnelle l'espace""

L'objectif général de l'Acte 3 de la décentralisation permet aux acteurs d'organiser le Sénégal en territoire viables, compétitifs et porteurs de développement durable. De ce fait, l'aménagement du territoire repose sur l'équité spatiale, la justice sociale et la solidarité économique. A travers cette définition, les acteurs ont bien réfléchi pour mettre en œuvre un plan d'aménagement adéquat qui répond favorablement aux attentes des populations avec des nouvelles Zones économiques spéciales situées dans le triangle Dakar - Thiès - Mbour, dans la partie Ouest du pays. En outre, la région de Thiès compte deux ZES, celles de Diass et de Sandiara, dans le département de Mbour. Cette région est la deuxième en termes d'investissements directs étrangers. Dans cet entretien, l'aménagiste M. Daouda Thiandoum est largement revenu sur le bilan des grands projets de l'Etat dans la région, les défis, la forme d'aménagement pour réduire les inondations dans la cité du rail, les incohérences territoriales et les perspectives de l'aménagement régional.