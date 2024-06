Dakar et Paris aspirent à renforcer leur partenariat avec une nouvelle dynamique

Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et le Président français Emmanuel Macron ont exprimé, jeudi à Paris, leur volonté de revitaliser le partenariat entre leurs deux nations, en mettant l'accent sur un "respect mutuel au service des intérêts des Sénégalais et des Français".



"Les deux chefs d'État ont manifesté leur désir commun de donner une nouvelle impulsion au partenariat entre le Sénégal et la France, fondé sur un respect mutuel et équilibré, en faveur des intérêts réciproques des deux peuples. Ce partenariat est basé sur des valeurs démocratiques partagées, des liens humains et une amitié profonde," indique le communiqué publié après la rencontre des présidents Macron et Faye à l'Élysée, résidence officielle du président français.



Cette rencontre de haut niveau s'inscrit dans le cadre du déplacement du nouveau chef de l'État sénégalais à Paris, où il a participé à un forum mondial sur la souveraineté vaccinale en Afrique, organisé par Gavi, l'Alliance du vaccin.



Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron ont discuté des défis communs à relever pour poursuivre et renforcer la coopération entre leurs pays dans des secteurs clés pour la souveraineté du Sénégal, selon le communiqué.



Ils ont également souligné leur intention de renforcer les projets structurants dans des domaines tels que la transition énergétique, la santé, la formation professionnelle, la production locale de vaccins, et l'agriculture.



Les deux chefs d'État ont salué la volonté conjointe de renforcer la qualité du partenariat entre la France et le Sénégal.