Dakar: L’Odcav de a décidé de suspendre provisoirement le championnat populaire (Navétanes)

L’Odcav de Dakar a décidé de suspendre provisoirement le championnat populaire (Navétanes) dans le département de Dakar. Ceci jusqu’à nouvel ordre. Cette décision a été prise après les violences notés un peu partout dans le département et même ailleurs durant le weekend. Des actes de vandalisme, des destructions et des blessés ont été notés durant les derniers jours dans le département. C'est dans ce contexte que les autorités ont donc décidé de suspendre les Navétanes jusqu’à nouvel ordre et ont demandé aux responsables des zones concernées de fournir des rapports circonstanciés de tous les faits qui ont eu lieu dans leurs terrains respectifs.