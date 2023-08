Dahra: Une ménagère accouche dans des toilettes et enterre son bébé dans une bergerie

A Dahra, la jeune dame S. Diaw, âgée de 31 ans a mal tourné la scène du film de l'assassinat de son bébé. Étant ménagère habitant le quartier Walidaan, dans la commune de Dahra,elle est arrêtée et placée en garde à vue à la brigade de la localité. D'après les informations venant de ses proches, la ménagère est poursuivie pour infanticide. Elle est divorcée et mère de quatre enfants. Après avoir passé plus de huit mois à Dakar, elle est entrée à Dahra, le mois dernier, avec une grossesse de plus de huit mois. Mais , s.Diaw décida de cacher cette grossesse à son voisinage, en restant chez elle sans franchir le portail du domicile familial depuis son retour à Dahra. La semaine dernière,sans aucune assistance,elle a accouché chez elle dans les toilettes. Voulant ainsi se séparer de son bébé, S.Diaw a enveloppé le nouveau-né dans un pagne avant de l’enterrer dans une bergerie située non loin du domicile familial. Soixante-douze heures après, les riverains ont été attirés par l'odeur nauséabonde qui se dégageait de la bergerie. Des recherches menées à l’endroit indiqué ont permis de découvrir le corps d’un bébé de sexe masculin en état de décomposition. Informés ,les gendarmes de Dahra ont vite ouvert une enquête pour mettre la main sur l’auteur de cet acte criminel. De fil en aiguille, la dame S. Diaw a été arrêtée suite à une dénonciation anonyme. Elle sera présentée au procureur ce mercredi pour infanticide renseigne une source .