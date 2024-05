Dahra : Un gendarme poignardé en tentant d'arrêter un voleur

Dimanche dernier, un gendarme en service à la brigade de Dahra a échappé de peu à une tragédie au marché hebdomadaire de Dahra. Selon les informations de Sénéweb reprises par Le Témoin, le gendarme a été poignardé par un voleur qui essayait de dérober la pochette d’un éleveur.



L'agresseur, en état d’ébriété, a violemment attaqué le gendarme qui tentait de l'arrêter et de le conduire à l’unité. Heureusement, les autres gendarmes, engagés dans une opération de sécurisation autour du marché, sont rapidement intervenus pour maîtriser le délinquant et évacuer leur collègue blessé à l'hôpital Magatte Lô de Linguère.



À l'approche de la fête de la Tabaski, le marché hebdomadaire de Dahra devient une cible fréquente pour les voleurs et autres délinquants, perturbant la tranquillité des éleveurs et des acheteurs de bétail.