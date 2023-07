Dadju : « Ce qui m’a poussé à me convertir… »

Tout comme son grand frère Gims, Dadju est un adepte de l’Islam. L’on se souvient de son séjour au Togo où il s’est rendu dans une mosquée de la capitale pour assister à la prière. Pourtant, dans son enfance, il était un fervent chrétien. Qu’est-ce qui a donc motivé Dadju à se convertir à l’Islam ? Il a répondu dans une récente interview :



« Je connais l’Islam depuis que je suis petit, mais ma mère est chrétienne, donc je suis né chrétien avec tous les codes d’un chrétien. Je parlais de l’église, j’allais à l’église tous les dimanches, j’écoutais de la musique chrétienne.



La raison qui a fait que je me convertisse à l’Islam, c’est la curiosité, j’aime bien aller dans le sens de ce qui me parle le plus, qui a une logique pour moi.



Dans notre cité, il y avait beaucoup de musulmans et j’avais un ami à moi qui s’appelait Youssouf. C’était un Malien, depuis qu’on se connaît, depuis qu’on est petit, à 5 ans, il partait déjà à la mosquée.



Un jour, il me dit : ‘Viens avec moi à la mosquée’, je suis parti, j’ai fait les gestes, mais je ne savais pas ce qu’il racontait. Quand nous sommes sortis, ses grands frères et lui ont commencé à m’expliquer un peu ce qu’est l’Islam…



Après, j’ai été voir mes oncles qui eux sont musulmans et ont plus d’expérience que mon ami, qui m’ont expliqué beaucoup plus de choses.



En apprenant, j’ai commencé à agir sans être musulman et comme si je l’étais, donc je me suis converti à 13 ou 14 ans. Mais avant ça, je me comportais comme un musulman, c’est-à-dire je ne mangeais plus de porc, quand c’est l’heure de la mosquée, j’y allais ».