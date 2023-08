Daara Tafsir Moubarak Gaye: La fondation WKV offre une journée de consultation gratuite aux Talibès de Imam Idrissa Gaye

Rédigé par Hanne Abou le Lundi 14 Août 2023 à 07:30 | Lu 43 fois

Ce weekend la fondation WKB a offert une journée consultation gratuite aux élèves du Daara Tafsir Moubarak Gaye de Imam El Hadji Idrissa Gaye. Plus de 150 personnes ont été consultées dans 7 spécialités différentes (Médecine Générale, Odontologie, Pédiatrie, Cardiologie...) et des médicaments offerts aux patients. Cette initiative de la fondation s’inscrit dans la suite logique de leurs actions en faveur de la communauté.

L’équipe a su mettre en place un corps médical compétent qui a mis à profit son savoir-faire de façon totalement désintéressée pour venir en aide à de braves gens, assistée par une équipe de terrain à la motivation solide. Face à ces bonnes volontés, Imam Idrissa Gaye a avant tout salué ce beau geste qui entre dans le cadre de soutenir l'enseignement coranique. Étant président du mouvement And Doolel Daara, Serigne idrissa Gaye a choisi d'autres Talibès des Daara environnant pour bénéficier à cette consultation de la fondation