DR ROSE VARDINI : candidate pour l’élection présidentielle de 2024

Après Aminata Touré qui était la seule femme candidate pour l’élection présidentielle de 2024, Dr Rose Vardini s’est lancée dans la marre. La présidente du Mouvement Citoyen « Sénégal Nouveau » a officialisé sa candidature, ce samedi à Kaolack. Estimant que le moment est venu de passer à l’action et de « concrétiser sa vision d’un Sénégal nouveau », la gynécologue prône une « vision audacieuse, mais réaliste, pour notre pays ». Elle souhaite « investir massivement dans l’éducation et la formation professionnelle », « encourager l’innovation et l’entreprenariat » et « créer un environnement favorable aux investissements nationaux et étrangers ». Rose Vardini s’engage aussi à « lutter contre l’inégalité, la pauvreté et l’exclusion sociale » et à promouvoir « l’accès équitable aux services de base tels que l’eau potable, l’électricité et les infrastructures ». Mais aussi à mettre en place des politiques de protection sociale pour « les plus vulnérables parmi nous ».Emedia