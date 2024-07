Culture : Les universités du Sénégal veulent créer un Master sur les métiers du patrimoine, le développement local et l'entrepreneuriat

Sous l'égide de l'UNESCO, les universités Cheikh Anta Diop de Dakar, Gaston Berger de Saint-Louis, Iba Der Thiam de Thiès et Assane Seck de Ziguinchor collaborent pour créer un Master interuniversitaire axé sur les métiers du patrimoine, le développement local et l'entrepreneuriat. Ce programme vise à valoriser les sites classés au patrimoine mondial au Sénégal pour générer des emplois et des ressources financières. La chaire UNESCO associée fournira formation et assistance aux collectivités territoriales. Le projet mettra à profit l'expertise des universités et des partenaires internationaux pour soutenir le développement économique et culturel du Sénégal.



