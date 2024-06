Crime à la Patte d'Oie : Un Homme Tué sous les Caméras

Vendredi dernier, aux alentours de 23 heures, un tragique incident s'est produit à la Patte d'Oie. A. Diallo, un habitant de Pikine Rue 10, a été attaqué alors qu'il empruntait l'Autoroute Malick Sy. Près de l'école Mariama Niass, il a été accosté par un autre homme, également nommé A. Diallo, qui a tenté de le dépouiller.



La victime a résisté, poussant l'assaillant à sortir un couteau de cuisine et à le poignarder à plusieurs reprises, l'un des coups étant fatal. L'agresseur a ensuite fouillé les poches de sa victime avant de revenir pour l'achever d'un coup de couteau au thorax.



Après le meurtre, l'assaillant s'est dirigé vers Grand-Yoff. Les sapeurs-pompiers ont transporté le corps à l'Hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff pour une autopsie. Les policiers du commissariat des Parcelles Assainies ont rapidement ouvert une enquête, collaborant avec leurs collègues de Grand-Yoff et la police technique et scientifique.



Grâce aux caméras de surveillance installées autour de la zone du crime, les autorités ont pu identifier l'agresseur. Les images ont montré clairement le meurtrier en action, et il portait encore les mêmes vêtements au moment de son arrestation. En outre, l'arme du crime, encore ensanglantée, a été retrouvée sur lui.



A. Diallo a été placé en garde à vue avant d'être présenté au procureur de la République.