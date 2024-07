Création du Syndicat National des Auto-Écoles, le Bureau mis en Place à Thiès :

Le samedi 27 juillet, une étape historique a été franchie à Thiès avec la création du Syndicat National des Auto-Écoles du Sénégal. Cette initiative, portée par des acteurs venant de différentes régions du pays, marque un tournant décisif dans la défense et la promotion du secteur de la formation routière au Sénégal.

Un Long Processus de Collaboration

Lamine Gaye, directeur de l'Autoécole Référence de Louga, a ouvert la session en rappelant le long processus qui a conduit à cette création. « Depuis le 29 avril, nous avons travaillé inlassablement, en ligne, pour organiser des réunions et préparer cet événement. Aujourd'hui, nous voyons enfin le fruit de nos efforts avec l'établissement officiel du syndicat. »

L'objectif principal de ce syndicat est de défendre les intérêts des auto-écoles et de leurs membres en veillant à la protection de leurs outils de travail. Le processus a impliqué des discussions approfondies et des campagnes électorales en ligne pour élire les membres du bureau exécutif.

Une Élection Déterminante

La constitution du bureau exécutif a été un moment clé de cette journée. Deux candidats se sont présentés il y a deux semaines, menant une campagne en direct. Malgré l'absence de certains membres en raison des examens et autres contraintes, des procurations ont permis de maintenir une participation scientifique et équitable à l'élection. Le bureau, désormais en place, reflète une diversité géographique significative, englobant des représentants de Louga, Thiès, Ziguinchor et Dara.

Défis et Objectifs

Lamine Gaye a également souligné les nombreux défis auxquels le syndicat devra faire face. Parmi ceux-ci, l'application du code de la route, notamment l'article 17, qui stipule que tout candidat à l'examen doit passer par une formation dans une auto-école. La non-application de ce décret a contribué aux nombreux accidents de la route, souvent attribués à des erreurs humaines dues à un manque de formation adéquate.

Le syndicat prévoit de travailler en collaboration avec les autorités pour résoudre ces problèmes. « Nous allons lancer un appel aux autorités pour discuter de ces situations et trouver des solutions concrètes. Nous sommes prêts à former en interne en attendant que les choses se mettent en place officiellement, » a-t-il déclaré.

Un Appel à la Solidarité et à la Sensibilisation

La sensibilisation des collègues dans les différentes régions reste une priorité. « Depuis avril, nous travaillons sur le terrain pour sensibiliser davantage nos collègues et les impliquer dans ce processus. La sécurité sur nos routes dépend de notre formation et de notre engagement commun. »

Le président élu, PAPE Malick Saré, directeur d'auto-école à Louga, avec son adjoint Théodore Dione, directeur à Thiès, et le secrétaire général Ibrahim Biti de Ziguinchor, mèneront ce nouveau syndicat avec pour mission de réduire les accidents de la route et d'améliorer la qualité de la formation des conducteurs.