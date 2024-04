Coût des indemnités d'ancien président : Macky Sall va coûter plus de 100 millions de francs CFA par an au contribuable sénégalais

Après douze ans de mandat, Macky Sall quitte la présidence du Sénégal, soulevant une fois de plus la question des indemnités des anciens présidents. Le décret présidentiel numéro 2013-125, promulgué dès son installation en 2013, octroie aux anciens chefs d'État divers avantages, notamment un traitement mensuel de 5 millions de francs CFA, une assurance maladie pour le conjoint, deux véhicules, un logement, et bien d'autres privilèges.



De plus, l'État s'engage à prendre en charge les frais de déplacement en avion à hauteur de 40 millions de francs CFA par an pour chaque ancien président et son conjoint. En outre, tout ancien président peut bénéficier de quatre collaborateurs rémunérés selon les standards des postes diplomatiques et consulaires du Sénégal.



Selon ces dispositions, Macky Sall, ayant décidé de vivre à l'étranger comme ses prédécesseurs, coûtera au contribuable sénégalais plus de 100 millions de francs CFA par an, sans compter les salaires et avantages des personnels à sa disposition.



Bien que contesté par certains, ce décret reste en vigueur, et sa révocation dépendra des nouvelles autorités."