Coupure du signal de Walf Tv : Cheikh Niass annonce "une marche vers le Palais"

Suite à la décision des autorités du gouvernement du Sénégal de suspendre le signal de Walf Tv, Me Cheikh Niass, Pdg du groupe donne son avis sur cette décision. Il s'est adressé, hier, lors d'un sit -in organisé dans les locaux dudit groupe pour protester contre cette décision prise par nos dirigeants à l'échelle gouvernementale.



Sur ce, il a opté pour une bataille de la rue. "Nous marcherons vers le palais dans les jours à venir. Qu'il coupe tout, mais nous resterons debout. Le groupe Walf est dans le coeur des Sénégalais. Nous sommes du côté du peuple", annonce - t - il.



Pour lui, cet acharnement sur le groupe Walfadjri doit cesser. Face à cette situation, il a lancé un appel à tous les khalifes généraux du pays. "Nous avons besoin de prières de la part des khalifes généraux. nous avons une injustice pour la troisième fois en deux ans", informe Cheikh Niass.



Dans son allocution, il a évoqué les charges du groupe, selon lui, sont passées de 20 à 60 millions de francs cfa. Un coût qu'il ne pourra pas tenir, a - t - il ajouté. Tout le personnel est en chômage technique. "Nous n'avons plus de choix. le prochain mois, nous n'allons pas payer les salaires. L'Etat veut fermer Walf", a - t - il laissé entendre.