Coupe du monde U17 : le Sénégal va affronter la France ce mercredi à 12h

L'équipe du Sénégal va affronter la France ce mercredi 22 novembre en huitièmes de finale de la coupe du monde des moins de 17 ans . Ce match entre la France et le Sénégal se déroulera ce mercredi au Jakarta International Stadium (82 000 places), en Indonésie. Il débutera à 19h heure locale et à 13h en France. Il sera 12h au Sénégal. Avec sept buts marqués et aucun encaissé, les français ont dominé sans conteste leurs adversaires (la Corée du Sud, le Burkina Faso et les États-Unis) et vont maintenant chercher à prendre le scalp du Sénégal. De leur côté, les Lions, champion d’Afrique 2023, ont battu l’Argentine (2-1) et la Pologne (4-1) avant de s’incliner 2-0 contre le Japon. Ce revers les a d’ailleurs faits tomber à la seconde place du groupe D. Ils paient donc au prix fort cette défaite face au pays du soleil levant puisqu’ils devront affronter les Tricolores, premiers du groupe D et qui font office de favori pour cette rencontre.