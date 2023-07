Coupe du monde 2026 : éliminatoires de la zone Afrique, le tirage au sort est prévu aujourd'hui à 15h

Initialement prévu le 12 juillet 2023, le tirage au sort de la phase de groupes des éliminatoires pour le mondial 2026, organisé conjointement par les Etats - Unis, le Canada et le Mexique, a connu un décalage d'un jour, rapporte Le Soleil.



Cette séance aura finalement lieu aujourd'hui, à Abidjan, à 15h, à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football (Caf). Le tirage au sort sera diffusé en direct "sur les plateformes numériques de la Caf, ainsi que sur le site internet cafonline.com", renseigne l'instance dirigeante du football africain dans un communiqué publié hier.





Selon les informations du quotidien national Le Soleil, les neuf têtes de série ont été déterminées par le dernier classement Fifa publié le 29 juin dernier. Il s'agit des neuf premiers en Afrique à savoir, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie, l'Egypte, le Nigéria, le Cameroun, le Mali et la Côte d'Ivoire.



Le premier de chaque poule sera directement qualifié au Mondial et les quatre meilleurs deuxièmes s'affronteront dans un mini - championnat. Le vainqueur de ce petit tournoi disputera les barrages internationaux pour espérer accrocher une 10e place pour l'Afrique en 2026, ajoute Le Soleil.