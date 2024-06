Coupe du Sénégal: La FSF dévoile les nouveaux trophées dédiés aux compétitions

Me Augustin Senghor, président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a profité du tirage au sort des quarts de finale de la Coupe du Sénégal pour dévoiler les nouveaux trophées officiels pour la Coupe du Sénégal, la Coupe de la Ligue et la Ligue de football amateur.



Inspiré du tout premier trophée de la Coupe du Sénégal datant de 1961, ces nouveaux trophées seront adoptés pour les prochaines années, apportant une continuité et une uniformité qui faisaient auparavant défaut. Les trophées confectionnés en Italie, récompenseront les vainqueurs de la Coupe du Sénégal, de la Ligue Pro, et de la Ligue de football amateur du Sénégal, ont été présentés, récemment par le patron du sport sénégalais. Désormais, un design unique et emblématique sera utilisé.